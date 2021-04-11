Число беженцев в Мозамбике резко выросло после атаки боевиков на город Пальма

Мапуто, 11 апреля. Количество беженцев в Мозамбике продолжает стремительно расти. Город Пальма после недавней атаки покинули около 37 тыс. человек. Об этом сообщила Международная организация миграции ООН.

По данным экспертов, почти половина беженцев из Пальмы — дети. Они составляют примерно 44% от общего числа тех, кто спасался от боевиков.

Согласно данным организации, 23 тыс. человек укрылись в районе аэродрома Афунги, где расположен международный проект по производству СПГ. Часть выходцев из Пальмы (почти 6 тыс.) бежали в город Муэда. Раньше и его жителям приходилось скрываться на фоне угроз, которые представляли местные радикалы. В Нангаде нашли убежище больше 3 тыс. человек.

Чуть более 2 тыс. беженцев прибыло в Пембу и ее окрестности. Это крупный административный центр провинции Кабу-Делгаду уже переполнен внутренне перемещенными лицами и не может разместить больше.

При этом жители Пембы и сами готовились оставить родной город. В социальных сетях начали распространяться слухи о скором нападении боевиков. Якобы «спящая ячейка» взяла под контроль половину населенного пункта. И хотя информация не подтвердилась, ситуация в Пембе остается напряженной.

Неудачи правительственных войск Мозамбика в борьбе с боевиками подготовили людей к тому, что атаку террористов нужно ждать в любой момент. Недоверие граждан усилилось на фоне недавнего нападения на Пальму.

Рост активности боевиков произошел летом 2020-го. Власти Мозамбика предпочитают замалчивать катастрофическую обстановку, которая складывается в провинции Кабу-Делгаду. Однако ситуация уже вышла из-под контроля: жертвами террористов стали несколько тысяч человек, около 700 тыс. бежали из опасного региона.