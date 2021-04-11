Певица Агурбаш пытается отсудить у мужа-банкрота 500 тысяч рублей на алименты

Москва, 11 апреля. Российская и белорусская певица Анжелика Агурбаш заявила в программе «Ты не поверишь!», что судится с бывшим супругом Николаем Агурбашем из-за алиментов для сына.

Артистка не скрывает, что хочет получить хоть какую-то сумму от бывшего мужа ради 16-летнего сына Анастаса. В 2020 году Николая Агурбаша признали банкротом, его долги перед кредиторами, по оценкам СМИ, составляют порядка 800 млн рублей.

«Имущество уже у него арестовано. У меня есть документы, по которым я уже могу от государства получить компенсацию в виде 50% расходов на ребенка», — призналась Анжелика.

По словам певицы, Николай Агурбаш поступил с ними «чудовищно», поскольку вместе с детьми они остались «в нулевой точке». Вокалистка добавила, что до сих пор живет в съемной квартире.

В итоге Анжелика Агурбаш подала иск на алименты, в котором потребовала с бывшего мужа 500 тысяч рублей в месяц. Однако суд решил, что ее сыну будет достаточно 15 тысяч рублей. При этом обанкротившийся бизнесмен против того, чтобы певица получила компенсацию со стороны государства для Анастаса.

Ранее сообщалось, что суд обязал звезду Голливуда Холли Берри выплачивать бывшему возлюбленному Габриэлю Обри алименты в размере 8 тысяч долларов. Деньги нужны, чтобы мужчина смог выполнять свои обязанности по совместной опеке над их общей дочерью Налой.