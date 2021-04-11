Петербургский военно-морской музей подготовил выставку в честь Юрия Гагарина

Санкт-Петербург, 11 апреля. Временная выставка «В космос!», посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, будет открыта в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого.

Как сообщили в Минобороны РФ, официальное открытие экспозиции пройдет 12 апреля, но она уже доступна для обозрения, так как была смонтирована в атриуме музея.

Отмечается, что петербургский ЦВММ был выбран местом выставки тоже не случайно, так как Гагарин после окончания авиационного училища служил летчиком-истребителем в морской авиации Северного флота. В часть, созданную специально для подготовки будущих космонавтов, он был переведен 3 марта 1960 года.

При этом выставка, посвященная Гагарину, станет первым проектом в череде экспозиций Центрального военно-морского музея в апреле этого года.

Ранее в военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся праздничный концерт «Улыбка Гагарина», посвященный Дню космонавтики.