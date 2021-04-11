Бишкек, 11 апреля. Выборы в парламент Киргизии планируется провести осенью 2021 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

Голосование на референдуме по внесению поправок в конституцию и выборах в местные органы власти завершилось в Киргизии 11 апреля. Парламентские выборы состоятся осенью, уточняет ЦИК.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как США пытаются устроить цветную революцию в Киргизии. Главным пропагандистским рычагом, созданным Вашингтоном, стала традиционная для США «антикоррупционная кампания».