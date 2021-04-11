Нефть теряет в цене из-за опасений инвесторов

Москва, 11 апреля. Торги показывают, что нефть теряет в стоимости из-за неуверенности рыночных игроков по поводу восстановления спроса.

Июньские фьючерсы подешевели еще с пятничных торгов, тогда цена на марку Brent снизилась на 0,16%, составив 63,1 доллара за баррель. Что касается фьючерсов на сорт WTI с поставкой в марте, они подешевели на 0,23%, после чего стоимость стала равна 59,46 доллара за баррель.

Важнейшим фактором для восстановления спроса на черное золото является мобильность людей. В ряде стран заново ввели некоторые коронавирусные ограничения. Кроме того, Индия демонстрирует высокие темпы заболеваемости. Эти два обстоятельства ставят под удар уверенность участников рынка в скором возобновлении спроса на нефтепродукты. Поскольку сокращение добычи странами ОПЕК+ было ослаблено, потенциал роста цен на нефть выглядит ограниченным.

Саудовская Аравия тем временем испытывает экономические проблемы из-за дешевой нефти.