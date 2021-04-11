Перечислены выплаты, о которых не знают многие россияне

Москва, 11 апреля. Жителям Российской Федерации полагаются государственные выплаты, о существовании которых многие могут не догадываться.

Некоторые потенциальные получатели не знают, к примеру, об ипотечной компенсации. Если у жилищных заемщиков в семье трое и более детей, они могут получить 450 тысяч рублей для погашения долга. Также не всем россиянам известно о региональной программе поддержки родителей-студентов: размер пособия для них варьируется в зависимости от места жительства.

Малоимущие семьи могут претендовать на соцконтракт: в качестве помощи государство им выделяет деньги, продукты или одежду — каждый случай ответственные органы рассматривают отдельно. Если же родители не смогли устроить ребенка в детский сад, они получают право на региональную субсидию.

Также государство делает надбавки пенсионерам с детьми, обеспечивает набор социальных услуг или денежный эквивалент социально незащищенным категориям граждан и снижает некоторым гражданам плату за ЖКУ путем получения компенсации.

Российские женщины теперь имеют право на дополнительные льготы при использовании средств материнского капитала. Речь идет о формировании накопительной пенсии, пишет Федеральное агентство новостей.