Британцы высмеяли инцидент с БТР на военных учениях близ Солсбери

Лондон, 11 апреля. Британский гусеничный бронетранспортер FV4333 Stormer опрокинулся в ходе военных учений, что вызвало бурную реакцию со стороны пользователей Сети.

Согласно сообщениям британских СМИ, инцидент с опрокидыванием бронемашины произошел на войсковом полигоне в районе города Солсбери. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины происшествия.

Британские читатели иронично отреагировали на инцидент, выразив уверенность, что причиной опрокидывания стала невнимательность механика-водителя, который в момент движения бронетранспортера был занят своим макияжем.

«Механик-водитель во время движения поправлял макияж», — пишет один из пользователей.

Кроме того, британцы выразили уверенность, что данный инцидент подорвет веру украинцев в НАТО, которые надеются, что вступление в Альянс значительно увеличит обороноспособность страны.

«Увидев это, Украина точно будет ошеломлена поддержкой НАТО», — пишет другой пользователь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер выразил уверенность, что вступление страны в НАТО будет способствовать прекращению войны в Донбассе. При этом многие эксперты отмечают, что вступление Украины в Альянс требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых у Киева уйдет порядка 20 лет.