СК в Саратове начал проверку после обнаружения трупа со следами кровоподтеков

Саратов, 11 апреля. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти 59-летней жительницы города. Ее тело нашли в одной из квартир на улице 2-ая Садовая.

Приехавший на место происшествия следователь зафиксировал на трупе ссадины и кровоподтеки. Повреждения были в области лба и ног, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Сейчас проводится доследственная проверка с целью установления обстоятельств гибели горожанки. Труп направлен судмедэкспертам, которые должны назвать причину смерти женщины.

ФАН сообщал, что труп мужчины с травмами головы обнаружен под мостом в Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.