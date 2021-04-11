Дочь продюсера Пригожина резко высказалась о сторонниках бодипозитива

Москва, 11 апреля. Дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина Даная негативно относится к движению за бодипозитив. Об этом она рассказала в своем Instagram-блоге.

Даная Пригожина заявила, что люди с весом 150+ не могут «кайфовать» от своего внешнего вида и выступать за бодипозитив. Дело в том, что ожирение — это огромная нагрузка на позвоночник и суставы, внутренние органы, заметила наследница продюсера.

«Это некрасиво! Да, я тоже полная, но мой вес уже давно не превышал отметки 100 кг! И я постоянно работаю над собой», — написала девушка в соцсетях.

Она призвала сторонников бодипозитива не «запускать себя», а избавляться от лишних килограммов. У каждого человека есть свои представления о красоте, но это не значит, что можно «разъедаться», резко добавила Даная.

Звезда соцсетей также напомнила любителям небритых подмышек, что волосы на теле — это некрасиво и неэстетично. Нельзя обычную лень объяснять «протестом», когда есть много способов избавиться от «растительности». И среди них лазерная эпиляция и шугаринг, подытожила Пригожина.

Ранее сообщалось, что американская певица Мадонна опубликовала в соцсетях фотографию с дочерью Лурдес. Поклонники с ужасом заметили, что у наследницы артистки небритые подмышки.