Автомобили марки Kia подорожали в России четвертый раз за год

Москва, 11 апреля. Четвертый раз за год фиксируется подорожание автомобилей Kia на российском рынке — на 0,5–2,2%.

Южнокорейский производитель корректирует ценники на свою продукцию ежемесячно с начала 2021 года — в январе, феврале и марте, а теперь и в апреле. В зависимости от комплектации прибавка составила от десяти тысяч до 50 тысяч рублей.

Наименьшее подорожание касается семейства Rio/Rio X — цены прибавили десять тысяч рублей, или порядка 1%. Модели Seltos, Soul и Sportag, а также седан Cerato выросли в цене на 20 тысяч рублей. Семейство Ceed для российских потребителей подорожало на 30 тысяч рублей, а отдельные исполнения кросс-хэтча XCeed — на 40 тысяч рублей. Цены на топ-версии седана K5 выросли также на 30 тысяч рублей. Наибольшее подорожание затронуло внедорожник Mohave — 50 тысяч рублей.

Изменения пока не коснутся ценников на обновленные Picanto и Stinger, а также минивэн Carnival, кроссоверы Sorento и представительские седаны K900.

Компания Kia ранее представила семиместную версию компактного кроссовера Sonet. Внедорожник разрабатывался для авторынка Индонезии.