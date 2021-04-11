Американист Блохин объяснил, как назначение Рожански отразится на отношениях РФ и США

Москва, 11 апреля. Отношения между Россией и США не изменятся из-за назначения нового американского советника по РФ. Такое мнение озвучил американист Константин Блохин.

В американских СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института имени Кеннана Мэтью Рожански на пост советника по России. Рожански является видным американским экспертом, к которому обращаются за консультациями по российским вопросам.

Блохин объяснил, что отношения Москвы и Вашингтона не изменятся, если Рожански станет советником Байдена по России.

«У него просто взвешенный, сбалансированный подход, риторика крестового похода отсутствует. Поэтому кардинально ничего не поменяется — Рожански не в силах изменить траекторию внешней политики Байдена», — отметил Константин Блохин.

Мэтью Рожански не имеет пророссийской точки зрения, заметил эксперт. Более того, вся команда Байдена придерживается антироссийского настроения, поэтому назначение Рожански никак не влияет на отношения между Россией и США.

Ранее венгерский политолог заявил о психологической войне между Москвой и Вашингтоном. Эксперт уверен, что у Америки ничего не получится, потому что ответ российской стороны можно трактовать так, что США придется считаться с интересами Москвы.