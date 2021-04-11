РЖД запустит круизный поезд из Москвы в Элисту

Москва, 11 апреля. Новый железнодорожный тур Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва запустит ОАО «РЖД», говорится на официальном сайте компании.

Путешественники смогут провести ночь в поезде, а днем ознакомится с достопримечательностями населенных пунктов, расположенных на маршруте следования. Участники круиза увидят поля диких тюльпанов Калмыкии и цветущие степи, посетят самый крупный в Европе буддистский храм и попробуют блюда национальных кухонь.

Новый поезд отправится из Москвы в Элисту с Казанского вокзала 22 апреля в 18:40 и прибудет в Ростов-на-Дону 23 апреля в 10:33, говорится в сообщении РЖД. В столице Калмыкии состав остановится 24 числа в 10:10, а в столицу вернется 25 апреля.

Туристический паровозный маршрут планируется запустить в Калининградской области. Пробная поездка ожидается на майских праздниках. Транспорт доставят в регион в конце апреля.