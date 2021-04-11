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Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед Волги пожилого рыбака

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед Волги пожилого рыбака

Иваново, 11 апреля. Инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в районе населенного пункта Галашино Пучежского района. Мужчина провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться из воды.

Свидетели происшествия вызвали на помощь спасателей, когда заметили провалившегося в воду 69-летнего рыбака. Лед треснул под тяжестью мужчины в пятидесяти метрах от берега.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили потерпевшего из реки и доставили на сушу. Мужчину осмотрела бригада скорой помощи. Пришедший в себя любитель экстремальной рыбалки от госпитализации отказался.

Спасатели региона напомнили гражданам о высоком риске выхода на водоемы. Несмотря на достаточную толщину лед настолько пропитался водой, что проваливается мгновенно без треска.

Молодой мужчина в Ленобласти спас из ледяной воды восьмилетнего школьника, провалившегося под лед в парке, сообщал ФАН.

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