Жителей Самарской области предупредили о потеплении до +21 градуса

Самара, 11 апреля. Практически летнее тепло установится в Самарской области в начале следующей недели, сообщила синоптик Надежда Пестрикова.

Погоду в области в начале следующей недели будет определять установившийся южный вынос воздушных масс. Он принесет на Среднюю Волгу теплый воздух. Такое мнение выразила синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

«Температура начнет повышаться и в начале рабочей недели местами превысит двадцатиградусную отметку», — отметила она.

По ее словам, уже в понедельник Самарской области температура будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, местами похолодает до +3. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса. Такая же погода сохранится во вторник, 13 апреля, и в среду, 14 апреля.

Аномальное повышение температуры в ближайшие пять дней ожидается в центре Европейской России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномальное тепло в регионе начнется с воскресенья. По словам синоптика, через центр Европейской России пройдет антициклонная область с высоким давлением.