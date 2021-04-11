Актер Михаил Багдасаров откровенно рассказал о своем разводе после 20 лет брака

Москва, 11 апреля. Актер и режиссер Михаил Багдасаров ушел от своей жены после 20 лет брака к женщине на 12 лет моложе себя. Однако уже через три года он осознал свою ошибку и захотел вернуть семью.

Михаил Богдасаров долгие годы слыл примерным семьянином. С супругой Раисой его связывали более двадцати лет брака и двое взрослых сыновей. Однако в один миг артист променял свою любящую семью на молодую женщину. Он решил разойтись официально, однако жена никак не соглашалась. Тогда Багдасаров подал заявление в суд и пару развели без согласия супруги. Раисе понадобилось несколько лет, чтобы прийти в себя.

«Это был для меня такой удар… Рыдала, не переставая, навзрыд просто несколько дней. Не ходила на работу. У меня в тумане все», — со слезами вспоминает женщина.

Сам Багдасаров признается, что в возрасте 48 лет ему, что называется, «ударил бес в ребро» и он захотел изменить свою жизнь. Он разочаровался в актерской профессии, подумывал о другой карьере и, как это часто бывает у мужчин, захотел приключений. Тогда же актер и познакомился с очаровательной Викторией, которая была на 12 лет моложе него.

«Мне тогда казалось хватит, я хочу пожить своей жизнью. Прожил с Викторией пять лет. Через три года заподозрил, что мы разные. Потом понял, что я был счастлив с семьей и женой», — признался Михаил Багдасаров в шоу «Звезды сошлись».

Артист отмечает, что после развода всячески помогал бывшей жене. Так, он взял на себя все расходы на детей, а также оплатил их учебу. Багдасаров открыто заявил, что любит Раису как мать своих наследников и хранительницу очага. Сама же женщина переживает, как сложатся дальнейшие отношения между актером и сыновьями, ведь они не могут забыть его измены.

Не менее бурно кипят страсти в личной жизни актрисы Анастасии Макеевой. Супруга ее нового возлюбленного рассказала в студии программы «Звезды сошлись» о романе супруга с артисткой.