Чаеводческие плантации в Сочи пересчитают и нанесут на историческую карту

Сочи, 11 апреля. Историческую карту чайных плантаций в Сочи актуализируют и внесут статистические данные по урожайности всех чаеводческих предприятий.

Полученные данные послужат основой для изъятия сельскохозяйственных земель, используемых не по назначению. Территории будут переданы более ответственным чаеводам, сообщила пресс-служба мэра Сочи. Распоряжение профильному департаменту выдал глава города Алексей Копайгородский.

В результате рейдовых мероприятий обследовано десять сельхозучастков, на восьми из них обнаружены признаки нарушения земельного законодательства, сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Александр Мамлай. Арендаторам участков выданы предписания, плантации взяты на контроль, добавил директор ведомства. Администрация Сочи совместно с прокуратурой проводит работу, чтобы не допустить перевод земель сельхозназначения в другие категории.

Климатические изменения могут стать причиной сокращения сельскохозяйственных угодий. Ученые прогнозируют падение урожая в ближайшие 20 лет на 20%.