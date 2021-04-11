Лошадь в Екатеринбурге сбросила девочку и едва не наступила на голову

Екатеринбург, 11 апреля. Лошадь сбросила со своей спины маленькую всадницу и побежала. Животное, которое едва не раздавило потерпевшую, не могли остановить.

Инцидент произошел в центре города. Хозяйка кобылы во время катания отдала поводья своему юному помощнику. В итоге животное испугалось и побежало.

Сидевшая на спине лошади маленькая девочка упала прямо на тротуар. Животное же в панике едва не наступило на голову пострадавшего ребенка.

На место происшествия оперативно приехала скорая помощь. Девочка получила травму головы, потому что при падении сильно ударилась о бетон.

Лошадь устроила скачки в баре неподалеку от самого знаменитого ипподрома в Париже, сообщал сайт 360tv.ru. За несколько секунд она выпроводила за дверь всех посетителей заведения.