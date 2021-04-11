Общественный совет при Минстрое РФ предлагает поддержать «малых застройщиков»

Москва, 11 апреля. Внести изменения в условия предоставления господдержки рекомендовала комиссия по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ.

Темой заседания комиссии стали проблемы и перспективы проектного финансирования в строительной отрасли, поддержка региональных застройщиков, реализующих низкомаржинальные проекты. Так, чтобы увеличить доступность проектного финансирования для малых региональных застройщиков, эксперты посоветовали общественному совету внести на рассмотрение Минстроя идею распространить действие программы субсидирования на субъекты РФ, где зафиксирована низкая доля охвата проектного финансирования, пишет портал «Саморегулирование».

Другой инициативой является фиксация распределения и закрепления выделяемых банками субсидий до начала финансирования. Кроме того, эксперты предлагают сформировать единую форму финансовой модели проекта, постатейных расходов смет, а также графиков вложения средств и строительства.

Предпосылки для наращивания объемов строительства жилья ранее зафиксировал Центробанк РФ.