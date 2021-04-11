Марафон чистых дел организуют в Сочи

Сочи, 11 апреля. Жители популярного курорта Краснодарского края в рамках месячника по благоустройству выйдут на улицы города для уборки.

Марафон чистых дел подразумевает наведение порядка во всех четырех районах Сочи — от Магри до Красной поляны. Участниками уборки станут как местные жители, так и депутаты, работники территориальных общественных самоуправлений, предприятий и организаций.

Первым делом в рамках Марафона чистых дел уберут села Магри, Вишневки, Макопсе и аула Наджиго. Там сочинцы начнут работать в понедельник, 12 апреля. Затем эстафету от них примут жители поселка Лазаревское и южных сельских населенных пунктов.

В сочинском парке «Дендрарий» распустились тюльпаны. Посетители могут полюбоваться весенними цветами сразу в двух локациях сада. В этом году там высажены тюльпаны следующих сортов: Apeldoorn’s Elite, Valery Gergiev и Dream Touc.