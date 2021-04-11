Более 200 кубометров мусора убрали в Курске во время субботника

Курск, 11 апреля. Первый общегородской субботник накануне прошел в Курске. В результате мероприятия из города вывезли более 200 кубометров мусора.

Мэрия выразила благодарность всем, кто убирал территории, сажал деревья и сделал город чище. Результатом субботника стали вывезенные 220 кубометров хлама. Следующее такое мероприятие запланировано на 24 апреля.

Подготовка к летнему сезону началась в российских регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы поучаствовать в субботнике. Он напомнил, что необходимо провести масштабные работы по уборке территорий, покраске и очистке зданий от зимней грязи и многое другое.

Первый субботник в доме Туполева провели добровольцы проекта «Том Сойер Фест Кимры». Когда-то объект принадлежал советскому авиаконструктору, также там проживала семья Шокиных, один из членов которой стал знаменитым фотохудожником.