Опубликовано видео боевых стрельб кораблей Балтийского флота

Санкт-Петербург, 11 апреля. Экипажи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», корветов «Сообразительный» и «Стерегущий» отработали навыки точного артиллерийского огня из бортовых орудий.

Об этом сообщил телеканал «Звезда», опубликовав видеокадры контрольной проверки боевого мастерства моряков Балтийского флота, которая проходила под наблюдением командующего БФ.

Сторожевик и оба корвета продемонстрировали высокую точность поражения целей на максимальном удалении, а также осуществили маневры в строю колонны, постановку радиопомех и дымовых завес.

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