Голикова назвала самый сложный момент пандемии коронавируса для России

Москва, 11 апреля. Прошлый год был сложным для России и потребовал от правительства страны больших усилий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Самым трудным для российского здравоохранения оказался апрель 2020 года. Общими усилиями властей страны в короткий срок удалось развернуть 300 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Пандемия коронавируса бросала серьезные вызовы, однако России удалось с ними справиться, заключила Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

Режим самоизоляции объявили в стране с 30 марта. Все учреждения и предприятия, кроме градообразующих, приостановили свою деятельность. Власти страны ввели масочный режим и рекомендовали придерживаться социальной дистанции.

Сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется. Весна считается сезоном распространения респираторных заболеваний, поэтому Голикова посоветовала россиянам сделать прививку от коронавируса.