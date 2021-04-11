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Военный комиссариат Тверской области направит призывников во все виды войск ВС России

Военный комиссариат Тверской области направит призывников во все виды войск ВС России

Тверь, 11 апреля. Призывники из Тверской области будут отправлены практически во все рода и виды Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом информирует Минобороны РФ.

В военных комиссариатах все силы в ходе весеннего призыва будут направлены на недопущение инфицированных COVID-19 граждан в ВС России.

В случае положительного результата во время анализа гражданин изолируется и при необходимости доставляется на скорой помощи в медицинские учреждения города Твери. Остальные члены прибывшей группы возвращаются домой на автобусе для соблюдения изоляции.

По мере формирования отрядов, прошедших контроль призывников доставляют к месту несения службы: в пределах Тверской области – автотранспортом воинских частей, дезинфицированными или отдельными, специально арендованными вагонами РЖД. При этом исключается возможность контакта новобранцев с незнакомыми людьми по пути к месту прохождения службы. По прибытии в часть все призывники будут отправлены на двухнедельный карантин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о старте весеннего призыва. В войска планируют набрать 134 тысячи новобранцев.

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