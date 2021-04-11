Военный комиссариат Тверской области направит призывников во все виды войск ВС России

Тверь, 11 апреля. Призывники из Тверской области будут отправлены практически во все рода и виды Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом информирует Минобороны РФ.

В военных комиссариатах все силы в ходе весеннего призыва будут направлены на недопущение инфицированных COVID-19 граждан в ВС России.

В случае положительного результата во время анализа гражданин изолируется и при необходимости доставляется на скорой помощи в медицинские учреждения города Твери. Остальные члены прибывшей группы возвращаются домой на автобусе для соблюдения изоляции.

По мере формирования отрядов, прошедших контроль призывников доставляют к месту несения службы: в пределах Тверской области – автотранспортом воинских частей, дезинфицированными или отдельными, специально арендованными вагонами РЖД. При этом исключается возможность контакта новобранцев с незнакомыми людьми по пути к месту прохождения службы. По прибытии в часть все призывники будут отправлены на двухнедельный карантин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о старте весеннего призыва. В войска планируют набрать 134 тысячи новобранцев.