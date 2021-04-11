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Жившие два миллиона лет назад люди были высшими хищниками

Жившие два миллиона лет назад люди были высшими хищниками

Иерусалим, 11 апреля. Люди, жившие на Земле более двух миллионов лет назад, охотились на крупных животных и были высшими хищниками.

Такое мнение после ряда проведенных исследований сформировала группа ученых из Тель-Авивского университета. В ходе исследования они собрали около 25 доказательств из примерно 400 научных работ по различным дисциплинам. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее на портале Phys.org.

Одним из ярких доказательств того, что человек был хищником, является кислотность человеческого желудка. Известно, что около 2 млн лет назад флора и фауна была более щедрой.

«Кислотность в желудке высока по сравнению со всеядными и даже с другими хищниками. Производство и поддержание сильной кислотности требует большого количества энергии, и ее существование свидетельствует о потреблении продуктов животного происхождения», — пояснил доктор Бен-Дор.

Другое свидетельство хищной натуры предков человека ученые нашли в клеточной структуре организма современных людей. Дело в том, что в организме всеядных жир хранится в небольшом количестве клеток, в то время как у человека и хищников все происходит наоборот.

Не так давно археологи обнаружили на юге Египта затерянный в песках древний город. Возраст находки превышает 3400 лет.

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