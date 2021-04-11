Жившие два миллиона лет назад люди были высшими хищниками

Иерусалим, 11 апреля. Люди, жившие на Земле более двух миллионов лет назад, охотились на крупных животных и были высшими хищниками.

Такое мнение после ряда проведенных исследований сформировала группа ученых из Тель-Авивского университета. В ходе исследования они собрали около 25 доказательств из примерно 400 научных работ по различным дисциплинам. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее на портале Phys.org.

Одним из ярких доказательств того, что человек был хищником, является кислотность человеческого желудка. Известно, что около 2 млн лет назад флора и фауна была более щедрой.

«Кислотность в желудке высока по сравнению со всеядными и даже с другими хищниками. Производство и поддержание сильной кислотности требует большого количества энергии, и ее существование свидетельствует о потреблении продуктов животного происхождения», — пояснил доктор Бен-Дор.

Другое свидетельство хищной натуры предков человека ученые нашли в клеточной структуре организма современных людей. Дело в том, что в организме всеядных жир хранится в небольшом количестве клеток, в то время как у человека и хищников все происходит наоборот.

Не так давно археологи обнаружили на юге Египта затерянный в песках древний город. Возраст находки превышает 3400 лет.