Историки рассказали о тайных предпочтениях императрицы Екатерины II

Москва, 11 апреля. Императрица Екатерина Великая имела большое количество фаворитов, среди которых были и князья, и простолюдины. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Эксперты рассказали, что у Екатерины II было, как минимум, 23 фаворита. Среди них, например, князь Григорий Потемкин, с которым императрица даже была тайно обвенчана. Историк Михаил Щербатов считает, что особую привязанность Екатерина II испытывала к графу Григорию Орлову.

Среди возлюбленных правительницы были не только знатные мужчины. До современных дней дошла история о связи императрицы с обычным истопником. Однажды ей стало очень холодно во дворце, и она решила сходить попросить прогреть помещения получше. Увидев перед собой молодого и привлекательного мужчину, она пригласила его в свои покои. Как выяснилось позже, новый возлюбленный получил после «согрева» земли в дар и говорящую фамилию Теплов.

Сообщается, что в покоях императрицы были необычные предметы мебели. Один из них — кровать с «сюрпризом». В ней якобы была специальная ниша, куда ночной гость Екатерины мог спрятаться, если государыне вдруг срочно надо было принять визитера. Также ходили слухи о необычном столике, для украшения которого использовали элементы в виде женских и мужских частей тела.

Ранее сообщалось, что историк Андрей Барановский рассказал о причинах убийства императора Павла I.