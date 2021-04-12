НАТО обсуждает военную помощь Украине, Зеленский заручился поддержкой Эрдогана

Нагнетание обстановки вокруг Донбасса продолжается. При этом на прошлой неделе лидеры государств вели переговоры в различных форматах. США и антироссийски настроенная часть стран НАТО обсуждала возможности поддержки ВСУ. В свою игру продолжает играть Турция — Эрдоган завил о поддержке не только инициатив Зеленского, но и Минских соглашений. Европа продолжает надеяться на мирный исход и пытается уговорить Россию не стягивать войска к границе с Украиной, однако заставить Киев выполнять свою часть соглашений по-прежнему не может.

Оперативная обстановка в Донбассе

Количество нарушений режима прекращения огня за прошедшую неделю существенно снизилось (929 обстрелов против 1491), что, скорее всего, вызвано необходимостью обеспечения безопасности политических делегаций в зону Операции объединенных сил (ООС), визиты которых организовало киевское руководство.

Кроме того, довольно плотно на неделе работала РЭБ по обе стороны конфликта, что фактически заблокировало работу беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ. Это говорит о том, что секреты есть как у ВС Украины, так и народных республик. В этом деле более преуспели ВСУ, которые практически два дня (6 и 7 апреля) вели подавление БПЛА ОБСЕ в районе его базирования возле села Степановка (6 км юго-западнее Константиновки), не давая вылететь на задание.

Примечательно, что в один из этих дней, 7 апреля, в находящемся неподалеку Славянске (42 км севернее Степановки) патруль миссии ОБСЕ обнаружил целый дивизион 152-мм гаубиц Д-30 на железнодорожной станции города.

В Вооруженных силах Украины такие гаубицы имеются на вооружении только у соединений десантно-штурмовых войск, одно из которых, 81-я аэромобильная бригада, как раз и размещена неподалеку на окраине Краматорска. Она составляет резерв украинской группировки в Донбассе и, по всей видимости, осуществляла погрузку в Славянске, намереваясь убыть на одно из опасных для Киева направлений — к границам Крыма или в северо-восточную часть страны. Скорее всего, уменьшение своей группировки на одну бригаду и пыталось скрыть украинское командование.

На северном участке фронта большинство нарушений было совершено в районе Золотое (68 км северо-западнее Луганска), находящегося на стыке 14-й и 92-й механизированной бригад ВСУ. Именно здесь миссия ОБСЕ продолжает отмечать присутствие на бывших позициях военнослужащих конфликтующих сторон. Кроме того, 8 апреля отмечен всплеск нарушений в районе населенного пункта Станично-Луганское (18 км северо-восточнее Луганска), где позиции занимают военные из 80-й десантно-штурмовой бригады.

Несмотря на то, что правительство Луганской народной республики продолжает подготовку контрольного пункта напротив города Счастье (20 км северо-западнее Луганска), через него проходит уже третий конвой с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Луганск. 07.04.2021

Через ещё не открытый пункт пропуска «Луганск–Счастье» прибыли 11 автомобилей гуманитарного конвоя МККК pic.twitter.com/GKELsXpCuH — Летов Егор (@tiamat007) April 8, 2021

На центральном участке фронта ничего существенно не поменялось. Основными точками напряжения продолжают оставаться окраины Горловки и Донецка, где и происходит большая часть нарушений. Странным происшествием стал непонятно откуда возникший пожар на территории мясокомбината в восточной части Донецка. По сообщению мэра города возгорание началось с кровли здания, что говорит о намеренном поджоге. При этом, учитывая складывающуюся ситуацию, совершила его явно не Украина. Скорее дело в банальной конкуренции.

Донецк

Мясокомбинат горит все сильнее и сильнее. pic.twitter.com/2bTwvJaicB — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) April 10, 2021

Учитывая важность данного завода в цепочке снабжения ДНР изделиями из мяса, его остановка вызовет некоторый дефицит продукции не местном рынке. С высокой долей вероятности это будет использовано сторонними производителями, в первую очередь, в Ростовской области РФ для наращивания поставок в республики и получения дополнительной прибыли.

Основные нарушения на южном участке фронта пришлись на районы населенных пунктов Пески, Ленинское и Коминтерново. По всей видимости, активность обстрелов связана с началом ротации 36-й бригады морской пехоты — ей на замену прибывает 128-я отдельная горно-штурмовая бригада из Закарпатской области.

Беспилотники ОБСЕ заметили признаки прибытия танкового батальона 128-й в Мариуполь, а на ж/д станции Зачатовка разгрузку артиллерийского дивизиона на самоходных гаубицах «Гвоздика» и одного горно-пехотного батальона.

Инспекция из-за США и пиар президента

Для оценки реальной обстановки в Донбассе Вашингтон на прошлой неделе отправил своего военного атташе полковника Бриттани Стюарт. Заместитель командующего украинской группировки генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на передовой. Многие отметили, что госпожа Стюарт нацепила на рукав шеврон 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ с черепом и яркой надписью «Украина или смерть».

Это военный атташе США на Украине Бриттани Стюарт.Нашивка "Украина или смерть" на форме, мадам грудью собралась защищать незалежную.Посещение могилы оперного певца,неонациста ,героя Украины посмертно Василия Слипака.Мадам отдаёт честь фашисту.

Местным нацикам есть куда бежать pic.twitter.com/dUeQcuvaAf — Таисия Тымуш (Синюк) (@laV0VLpBnhE8pVw) April 10, 2021

Показательно, что больше всего обстрелов было зафиксировано 8 апреля — в последний день визита американского атташе и первый — президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер, которого сильно критиковали на тему поездок за рубеж в период обострения конфликта, все-таки нашел в своем графике время посетить зону проведения ООС.

Президент України Володимир Зеленський провів другий день на Донбасі.



Детальніше: https://t.co/IdJpw96nI2 pic.twitter.com/PmSRwkp7O9 — Офіс Президента (@APUkraine) April 9, 2021

Реакция ВС Украины на учения Вооруженных сил РФ

По всей видимости, оценив переброску ВС РФ как подготовку к наступлению, командование ВС Украины начало создавать группировки у южных и северных границ страны. Так на севере был замечен дивизион 19-й ракетной бригады — единственной в ВСУ, вооруженной тактическими комплексами «Точка-У».

Вооруженные Силы Украины куда-то перебрасывают комплексы "Точка-У" (предположительно северные области) 9 апреля 2021

Это те, кто не собирается наступать на Донбассе. Обратите внимание на качество дорожного полотна????‍♀️ pic.twitter.com/vz2aW1YBwy — ???????????????? (@LeDi12190832) April 10, 2021

На юге через Одессу проехал дивизион 32-й реактивной бригады Командования морской пехоты ВМС Украины. Двигалась колонна, скорее всего, в направлении границы с Крымом.

Минский тупик

На этой неделе произошло несколько важных событий, которые довольно ясно показывают, что Киев как минимум не собирается вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, а как максимум вообще намерен изменить минские договоренности.

Первым звоночком стало заявление 5 апреля вице-премьера Алексея Резникова о том, что украинская делегация в контактной группе после окончания карантина не собирается ехать на переговоры по Донбассу в Минск. Причина — отсутствие доверия Киева к Белоруссии. На следующий день, 6 апреля, глава минской контактной группы Леонид Кравчук высказался о желании перенести заседания группы из Минска в другую «нейтральную страну», на роль которой предложил Польшу.

Кравчук считает Польшу подходящим местом для переговоров по Донбассу:"Это должна быть нейтральная демократическая страна"...Польша,которая является членом ЕС и НАТО... pic.twitter.com/wVnPkkDtWo — Северное сияние???? (@Pal_Sanja) April 6, 2021

Это вызвало ответную реакцию Белоруссии. Министр иностранных дел Владимир Макей прямо обвинил украинское руководство в нежелании выполнять минские договоренности.

Активность Киева на международной арене

В контексте практически полной остановки минского переговорного формата довольно интересное мнение высказал министр обороны Украины Андрей Таран. Он объявил, что наращивание войск РФ вблизи украинских границ имеет своей целью вынудить Киев пойти на уступки в переговорном процессе и демонстрирует готовность применить силу. Поводом для «агрессии» со стороны России, по его мнению, станут обвинения в нарушении прав русскоязычных граждан.

Также Таран назвал якобы стратегические цели Москвы — возвращение Украины в сферу своего влияния и срыв евроатлантической интеграции. Само собой, глава украинского оборонного ведомства заявил об отсутствии планов проведения наступательных действий в Донбассе. При этом он подчеркнул, что для «сдерживания» России необходима консолидация международного сообщества и принятие Украины в большую семью НАТО. По словам министра, получить План действий по членству Киев планирует уже в этом году.

Глава Минобороны Украины заявил о планах вернуть Донбасс мирным путем



Украина намерена вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса мирным путем, заявил министр обороны страны Андрей Таран. По его словам, власти будут усиливать действия дипломатов на международной арене... pic.twitter.com/gtbCpqKv7z — ГлавТвит (@GlavTW) April 10, 2021

На этом фоне руководство Украины действительно активизировало деятельность в международном поле. Так, 5 апреля президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Основной темой стало обострение обстановки и стягивание подразделений ВС РФ к украинским границам. Кроме того, Зеленский недвусмысленно намекнул на необходимость получения Плана по членству в НАТО уже в этом году, назвав это первоочередным приоритетом.

При этом на следующий день в Киев с плановым визитом прибыла делегация военного комитета НАТО, возглавлял которую британский маршал авиации Стюарт Пич.

В НАТО заявили, что продолжат вести активный политический диалог и оказывать практическую поддержку Украине в таких областях, как командование и управление, борьба с взрывными устройствами и медицинская реабилитация. В альянсе заявили, что уже расширили свою поддержку партнеров в регионе Черного моря, проводя учения, визиты в порты и обмен информацией.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.



Дізнатися більше: https://t.co/CKEwzOiY4Z pic.twitter.com/SDz6XeFmar — Офіс Президента (@APUkraine) April 7, 2021

При этом отдельные члены НАТО настроены более решительно. 7 апреля состоялись переговоры министров обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и представителя МО США, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Донбасса и возможности по оказанию поддержки Украине.

Европа призывает Россию, а не Киев снизить напряженность

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала сократить военное присутствие на границе с Украиной.

Ангела Меркель в телефонном разговоре указала Владимиру Путину на усилившееся присутствие российских войск на границе с Украиной и призвала сократить его, чтобы разрядить обстановку в этом регионе. Она также подняла тему Алексея Навального https://t.co/mCLVyUe6fC — DW на русском (@dw_russian) April 8, 2021

МИД Франции призывал Россию разъяснить через ОБСЕ цель передвижения войск близ границы с Украиной на следующий день, 9 апреля.

10 апреля экстренное заседание ОБСЕ из-за стягивания ВС РФ к границам Украины, инициировано Киевом. Однако представители России отказались в нем участвовать, подчеркнув ангажированность мероприятия.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from ???????? about its military buildup on the borders of ???????? & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

На следующей неделе президент Зеленский поедет в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Не исключено, что Европа попытается убедить Зеленского остановить нагнетание ситуации в Донбассе, пока она не вышла из-под контроля.

Зеленский заручился поддержкой Эрдогана

Отдельным столпом продолжают выделяться отношения Украины и Турции. Анкара по-прежнему привержена принципу «ничего личного — только бизнес» и активно работает с украинской стороной в ущерб российским интересам.

10 апреля президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле.

По сообщению Telegram-канала «Легитимный», Зеленский получил от Реджепа Тайипа Эрдогана то, за чем ехал. Президент Турции также против «Северного потока — 2», из-за которого «Турецкий поток» теряет свое стратегическое значение. Поэтому Эрдоган обещал все, что будет необходимо Украине и, конечно же, поехать на Крымскую платформу, которая может быть уже не актуальной к тому времени или вообще не состоятся.

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Туреччині з робочим візитом, та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку двосторонніх документів.



Детальніше: https://t.co/VsaafvTaDe pic.twitter.com/IjoHwi08ph — Офіс Президента (@APUkraine) April 10, 2021

Непосредственно при встрече турецкий лидер был весьма приветлив. Он в очередной раз подтвердил стратегическое партнерство между странами и решение Турции не признавать «аннексию Крыма», а также высказался в поддержку Минских соглашений.

Зеленский заявил, что на встрече проинформировал Эрдогана о ситуации в Донбассе и «милитаризации» Крыма.

В опубликованном по итогам встречи совместном заявлении президенты выразили поддержку украинскому членству в НАТО.

Таким образом, заявление про «минский формат» — это попытка Эрдогана вклиниться в переговорный процесс на правах арбитра. Что особенно важно на фоне заявлений Киева о нежелании возвращаться в Минск и необходимости переноса заседаний контактной группы в другую нейтральную страну. Миролюбивая риторика Анкары только подкрепляет этот вывод.

В целом Эрдоган на полную использует ситуацию на украинском направлении и можно не сомневаться, что при провале политического урегулирования и в случае обострения ситуации он окажет практическую поддержку Украине в рамках НАТО или без него. Также можно не сомневаться, что в этом случае будет запущен и фактор проливной зоны, через которую закроют проход российским кораблям.

Конец спектакля

9 апреля Одесский суд освободил экс-руководителя одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко из-под стражи и перевел под круглосуточный домашний арест. Таким образом, закончился политический спектакль украинской власти по поводу борьбы с националистами. Одновременно радикалы получили сигнал, что на фоне обострения в Донбассе скоро могут понадобиться.

В связи с этим показательно заявление бывшего главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша о полной боеготовности «Украинской добровольческой армии» (организация запрещена в РФ). По его словам, при «широкомасштабном наступлении россиян» будут немедленно восстановлены и развернуты резервные подразделения, которые создавались еще в 2014 году.

Таким образом, в условиях низкой готовности ВСУ к прямому столкновению с ВС РФ, Киев уже сейчас активизировал подготовку к очередной прокси-войне с опорой на хорошо проверенных националистов.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер» чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.