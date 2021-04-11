Китай признал низкую эффективность собственных вакцин от коронавируса

Пекин, 11 апреля. Китайский центр по контролю за распространением болезней признал незначительную эффективность вакцин от коронавируса.

Такое заявление сделал директор центра Гао Фу, пишет издание The New York Post. Эффективность препарата компании Sinovac составляет 50,4%. Однако у российских и западных разработчиков этот показатель превышает 90%. В Китае не одобрены какие-либо другие вакцины от коронавируса.

По заявлениям Пекина, ближе к лету местным медикам удастся вакцинировать более миллиарда человек. В общей сложности граждане КНР получили десятки миллионов доз препарата, говорится в публикации зарубежного издания. Будет ли Китай разрабатывать какие-либо другие вакцины, пока неизвестно.

У летучих мышей, распространенных на территории КНР, обнаружили четыре близких к SARS-CoV-2 коронавируса. Они найдены на юго-востоке страны. Исследователи изучили 411 образцов от 23 видов мышей, проживающих в регионе в провинции Юньнань.