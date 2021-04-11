Дымовая труба обрушилась на барнаульской ТЭЦ

Барнаул, 11 апреля. ТЭЦ-2 продолжает функционировать, несмотря на ЧП. Днем там обрушилась часть дымовой трубы.

На ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы, сообщает пресс-служба Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании. Инцидент произошел в 16:19 по московскому времени.

В результате происшествия никто не пострадал. Сама станция продолжает обеспечивать потребителей теплом и горячей водой. Причины обрушения выясняются специалистами.

еплоэлектроцентраль в Барнауле была введена в эксплуатацию в 1955 году.

Ранее ФАН писал о разрушении части бузулукского моста из-за мощного ледохода.