Пожарные эвакуировали более 20 человек из горящего дома в Благовещенске

Благовещенск, 11 апреля. Огонь охватил квартиру в многоэтажном доме на улице Калинина. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли быстро потушить пламя.

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧП вывели из горящего помещения одного человека. Всего в момент происшествия было эвакуировано 22 жильца.

Пожарные смогли оперативно ликвидировать огонь и не дали ему распространиться на соседние квартиры. В тушении возгорания участвовали 23 человека из личного состава и шесть единиц техники. Инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее ФАН сообщал о пожаре площадью 1,4 тыс. кв. метров в административном здании в Уфе. Спасатели вывели на улицу 30 человек.