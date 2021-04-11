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Пожарные эвакуировали более 20 человек из горящего дома в Благовещенске

Пожарные эвакуировали более 20 человек из горящего дома в Благовещенске

Благовещенск, 11 апреля. Огонь охватил квартиру в многоэтажном доме на улице Калинина. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли быстро потушить пламя.

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧП вывели из горящего помещения одного человека. Всего в момент происшествия было эвакуировано 22 жильца.

Пожарные смогли оперативно ликвидировать огонь и не дали ему распространиться на соседние квартиры. В тушении возгорания участвовали 23 человека из личного состава и шесть единиц техники. Инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее ФАН сообщал о пожаре площадью 1,4 тыс. кв. метров в административном здании в Уфе. Спасатели вывели на улицу 30 человек.

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