Лондон оказался лидером среди городов мира по продажам элитной недвижимости

Лондон, 11 апреля. Столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии оказалась лидером среди городов мира по продажам элитной жилой недвижимости.

Об этом стало известно из сообщения компании Knight Frank. Покупатели потратили в прошлом году почти 4 миллиарда долларов на недвижимость в Лондоне стоимостью от 10 миллионов долларов.

«Особенно активны были российские, французские и китайские покупатели», — пишет Forbes.

Гонконг занимал первую строчку рейтинга ранее два года подряд, однако показатель в китайском городе снизился на 27% на фоне пандемии и политической нестабильности. При этом в Нью-Йорке продажи элитного жилья уменьшились на 48%.

Объем реализации элитной жилой недвижимости Лондона в 2020 году повысился, несмотря на коронавирусные ограничения. В общей сложности в городе продали 201 объект, средняя цена которого равнялась 18,6 миллиона долларов.

Москва ранее стала лидером среди европейских городов с самыми высокими ценами на аренду элитной недвижимости. Российская, а также французская столицы оставили позади Лондон, как стало известно из исследования агентства Savills.