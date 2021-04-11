Нефролог предупредил о последствиях водной интоксикации

Москва, 11 апреля. Водная интоксикация организма может привести к негативным последствиям для здоровья человека, предупредила нефролог Анна Коробкина.

При переизбытке воды снижается концентрация электролитов, которые продвигают в клетки питательные вещества и выводят продукты обмена, пояснила врач. Может уменьшиться количество натрия в крови.

«Он нужен, чтобы поддерживать баланс жидкости внутри клетки и в межклеточном пространстве. Если выпить много воды за один раз, то жидкость начнет накапливаться во внесосудистом пространстве. Могут последовать следующие симптомы: тошнота, судороги, нарушение координации», — пояснила Коробкина.

От водной интоксикации могут страдать спортсмены, они единовременно выпивают большое количество жидкости. Повышается катаболизм белка, снижается уровень калия в крови, что опасно для сердца. Может произойти его остановка, предупредила нефролог.

Нормой считается 30 миллилитров воды на один килограмм веса, переизбыток — это пять-шесть литров в сутки. Ежесуточная доза рассчитывается индивидуально, с учетом возраста, активности и веса человека.