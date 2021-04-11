Россиянам рассказали о рисках вложений в иностранные ETF

Москва, 11 апреля. Упрощенная процедура допуска иностранных инвестфондов на российские биржи, инициализированная Банком России, открывает новые возможности и несет дополнительные риски.

Либерализация процедуры листинга ценных бумаг иностранных ETF на российских биржах позволит россиянам без лишних сложностей инвестировать в диверсифицированный пакет зарубежных ценных бумаг. Однако такие инвестиции имеют юридические риски, отмечают эксперты.

Опасность утери активов или задержки в их возвращении возникает в случае ликвидации ETF.

«Для решения своих проблем клиенту придется действовать не в рамках российского правового поля и не в российской юрисдикции, а в иностранной, что существенно сложнее и дороже», — рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Василий Илларионов.

В России наблюдается значительный приток средств в ПИФы, которые выступают более доходной альтернативой депозитам. В первом квартале они привлекли 25,3 млрд руб., что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко ранее рассказал о лучших инвестиционных стратегиях для новичков.