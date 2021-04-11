Каждый десятый житель Земли обладает иммунитетом к вакцинам

Москва, 11 апреля. Невосприимчивостью к вакцинам, а также различного рода болезням на сегодняшний обладают порядка 10% населения Земли, заявил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Без своевременной и повсеместной вакцинации населения Россия не сможет победить коронавирус к следующему эпидемиологическому сезону, который начнется осенью. При этом существуют люди, которые обладают устойчивым иммунитетом к любым вакцинам. Такое заявление сделал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В популяции есть около десяти процентов населения, которые не реагируют на любые вакцины», — сказал он в беседе с «Известиями».

Также он напомнил, что в пояснительной записке к вакцине «ЭпиВакКорона» сообщается об отсутствии данных о защитном титре антител и продолжительности иммунитета после прививки. Это можно будет выяснить после окончания исследований препарата.

Не так давно глава «Вектора» Ринат Максютов описал принципы вакцинации «ЭпиВакКороной». По его словам, состав вакцины является однокомпонентным. Но вводить его нужно дважды.