Бесконечный террор: почему жители ДРК требуют от миротворцев ООН покинуть страну

Жители Демократической Республики Конго устали от бездействия Организации Объединенных Наций. Миротворцы многопрофильной комплексной миссии ООН в стране (МООНСДРК) не выполняют своих обязанностей, оставляя конголезцев фактически один на один с боевиками.

Протесты вспыхнули на востоке ДРК. Именно этот регион больше всего страдает от постоянных атак террористов. «Голубые каски», местные вооруженные силы и правоохранители не в состоянии защитить население от грабежей и убийств.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что стало причиной многолетнего террора на востоке Демократической Республики Конго, и могут ли власти страны и ООН остановить насилие.

В середине 90-х годов прошлого века в горном районе между Демократической Республикой Конго и Угандой была основана группировка под названием «Союз демократических сил» (ADF).

Несмотря на достаточно мирное название, в нее вошли радикальные исламисты из восточных регионов ДРК и бежавшие из соседней страны члены повстанческого движения «Национальная армия освобождения Уганды» (NALU). Лидером нового бандформирования стал бывший католик, который принял ислам, Джамиль Мукулу.

Сперва группировка из-за своей малочисленности не воспринималась всерьез. К тому же боевики в основном совершали нападения в соседней Уганде. А в начале нулевых были практически разбиты ее вооруженными силами.

Однако ADF успешно действовала в информационном пространстве, чем привлекала новых сторонников. За счет средств от незаконной добычи ценных ресурсов они создали 15 лагерей в горах Рувензори на востоке ДРК. Также террористы вербовали в свои ряды бывших армейских офицеров, наемников из Танзании и Сомали.

Неоднократно радикалов из «Союза демократических сил» подозревали в связях с различными террористическими организациями. Так, поддержку ADF оказывала группировка «Аш-Шабаб» (запрещено в РФ), которая обучала боевиков и снабжала их вооружением и транспортом. Среди вероятных спонсоров террористов назывался даже заирский диктатор Мобуту Сесе Секо.

Таким образом, к 2013 году группировка вновь набрала силу. По оценкам ООН, на тот момент общая численность сторонников ADF составляла почти 2500 человек. Для противостояния новой угрозе Совет Безопасности ООН отправил в Демократическую Республику Конго почти 20 тысяч миротворцев. Им была поставлена задача помочь властям страны нейтрализовать бандформирование и, в первую очередь, защитить мирное население.

Миссия ООН планировалась всего на год, однако «голубые каски» остаются в африканском государстве до сих пор. Победить ADF быстро не только не получилось, а группировка разрослась еще сильнее и отметилась рядом резонансных терактов. В 2017 году «Союз демократических сил» присягнул на верность ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация), после чего получил новое наименование — «Вилаят Васат Африкия».

Это реформирование бандформирования привело к всплеску насилия в восточных регионах ДРК. И хотя формально миротворцы и правительственные войска уничтожали базы боевиков, к снижению численности террористов и их атак это не привело.

В текущем году восточные регионы Демократической Республики Конго стали одним из самых опасных мест во всей Африке. Боевики из бывшего ADF практически еженедельно совершают крупные атаки на правительственные войска и местные деревни.

В феврале нападению подверглось поселение Бойо на северо-востоке страны. Исламисты обезглавили восемь местных жителей, а после двинулись в Кайнаме, где застрелили еще двоих человек.

Громкой атакой боевиков стало убийство итальянского посла Луки Аттаназио 22 февраля. Он двигался к автоколонне Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), которая направлялась в Рутшуру в провинцию Северное Киву. Маршрут ранее согласовали с властями, но на дороге машины попали в засаду. Дипломат получил серьезные ранения. Итальянца доставили в больницу, но он скончался всего через час после госпитализации. Аттаназио — первый посол, убитый в ДРК с 1997 года.

В середине марта боевики ворвались Булонго, деревню в Северном Киву. Они убили минимум 15 гражданских. Правительство ДРК не стало комментировать произошедшую трагедию.

В начале апреля террористы атаковали деревню Беу Маньяма-Молисо. Жертвами радикалов стали 23 человека — мирные жители поселка. Власти настаивают, что войска отбили нападение, чем спасли намного больше жизней.

Перечисленные нападения стали крупнейшими за последние время. Но гораздо чаще террористы устраивают засады на дорогах. Жертвами радикалов могут быть от одного до нескольких человек, что даже не становится предметом освещения в местных СМИ или отчетах властей и ООН.

Конголезцы устали от бесконечных нападений и неспособности миротворцев и военнослужащих ДРК обеспечить их защиту. Местные активисты призвали население выразить свое недовольство. Очагами протестов стали восточные регионы, особенно города Бени и Бутембо.

Мэр последнего Сильвен Каньяманда сообщил, что молодые люди устроили акцию перед офисом МООНСДРК. Демонстрации парализовали работу всего города, не работают школы и магазины. Люди требовали, чтобы миссия ООН немедленно покинула территорию страны.

Аналогичная ситуация складывается в Бени. Жители этого населенного пункта и его окрестностей за годы бесчинств боевиков регулярно становились жертвами нападений. Именно здесь происходили одни из самых массовых и жестоких убийств мирных граждан.

????????#DRCongo #Beni Violence erupted today the town were younger protester clashed with security forces. There was some allegations that #MONUSCO troops opened fire on locals. pic.twitter.com/BXWuq9Ku2E