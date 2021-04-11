Одессит раскритиковал заявления Украины о последствиях водной блокады Крыма

На Украине местная пресса начала распространять весьма сомнительное заявление, будто военные в Крыму в скором времени выпьют всю воду. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

По его словам, вода, которая шла в Крым ранее, на 90% использовалась на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Однако это позволяло поддерживать надлежащие запасы питьевой воды и грунтовых вод, чтобы не допускать их засоления. Сейчас этих ресурсов для сельского хозяйства нет, поэтому приходится расходовать все имеющиеся в Крыму запасы.

Яременко считает, что для обеспечения воинского контингента в Крыму Россия якобы «непременно отдаст львиную долю пресной воды на нужды военных».

Перебравшийся в Крым одессит, бывший участник одесского «Антимайдана» Алексей Драгунов в эксклюзивном комментарии ФАН откровенно высмеял подобные заявления.

«Знаете, мне все это напоминает старую одесскую присказку о том, почему в кране нет воды. Только главная роль здесь отведена российской армии. Если говорить об истощении природных ресурсов, то одним из главных факторов можно считать растущий год от года туристический поток. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, Крым перекрыл показатели 2012 года по посещаемости, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, военные сегодня принимают активное участие в решении водной проблемы: строят водозаборы, прокладывают трубы, выделяют средства и людей на ремонт трубопроводов. Крымчане это все видят, поэтому я даже затрудняюсь сказать, кого украинские политики хотят обмануть. Разве что говорят все для «внутреннего потребителя», где люди отрезаны от объективной информации и находятся под жестким прессом украинской пропаганды», — пояснил Алексей Драгунов.

Он также подчеркнул, что в украинский период почасовая подача воды на полуострове была нормой, от которой отказались лишь с возращением Крыма в состав России.

Ранее ФАН сообщал, как в ходе строительства трассы «Таврида» проектировщики помогли жителям получить компенсации.