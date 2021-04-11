Сенатор Косачев считает опасным заявление европейского депутата о санкциях и Украине

Москва, 11 апреля. Европейские представители становятся соавторами обострение боевых действий в Донбассе. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев.

Руководитель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер недавно выступил за ужесточение санкций в отношении Москвы в случае обострения ситуации на востоке Украины.

Константин Косачев считает, что европейский политик буквально дает подсказку Киеву. В его заявлении прослеживается очень опасный аспект. Вебер элементарно пообещал остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» и ввести новые антироссийские санкции.

«Но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы», — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что непонимание последствий подобных заявлений является опасной и безответственной беспечностью.

Как стало известно ранее, в ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники и вооружения в жилых районах Донбасса.