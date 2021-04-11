Упавшее дерево насмерть придавило пожилого жителя Барнаула

Барнаул, 11 апреля. Горожанин получил смертельные травмы при падении дерева во дворе дома. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Трагический инцидент произошел возле дома 136 на Павловском тракте. Дерево по неизвестным причинам рухнуло прямо на проходившего рядом мужчину. Другие обстоятельства несчастного случая не уточняются.

Полиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка лицам, отвечающим за безопасность при благоустройстве территории, на которой росло дерево.

Трагедией мог закончиться похожий инцидент в саратовском парке, сообщал ФАН. На семью с ребенком упало дерево. Никто не пострадал. В администрации Октябрьского района сообщили, что расщепление дерева произошло выше порога, где обычно проверяется состояние деревьев.