Ростовские спасатели четыре часа вызволяли застрявшую в колодце корову

Ростов-на-Дону, 11 апреля. Сотрудники МЧС по Ростовской области спасли корову, целиком провалившуюся в канализационный люк на Красногоровской улице в Азове.

Операция по спасению животного началась ранним утром и продлилась целых четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасателей вызвали хозяева рогатой пленницы.

Специалисты аварийно-спасательного формирования и работники водоканала привязали к задним ногам коровы тросы и при помощи техники вытащили животное из ямы. Буренка осталась целой и невредимой.

Ивановский арборист Дмитрий Забелин второй раз за месяц спас застрявшего на дереве кота. Животное не могло спуститься самостоятельно около четырех дней, сообщал ФАН.