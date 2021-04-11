Летчик-испытатель рассказал, на что будет способен самолет с искусственным интеллектом

Москва, 11 апреля. Самолет с системой искусственного интеллекта значительно облегчит работу экипажа. Об этом заявил летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

Ранее стало известно, что истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях, передает «ПолитЭксперт».

Кнышов выразил уверенность, что в ближайшем будущем подобной системой будет оснащен не только МиГ-35, но и новейший истребитель пятого поколения Су-57. Она будет способна быстро обнаруживать цели и определять, какая именно из них наиболее опасна в данный момент.

«Помимо сложных маневров пилотирования, это во многом облегчает работу команды данного летательного аппарата. И делает наиболее эффективным использование вооружения, которое есть на борту данного воздушного судна», — пояснил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время в российской армии появится первое подразделение, оснащенное ударными боевыми роботами «Уран-9». По мнению экспертов, создание подобных подразделений позволит российской армии принимать участие в современных боевых действиях с использованием боевых роботов.