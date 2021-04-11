Политолог Бондаренко указал на отсутствие единой команды у Зеленского

Киев, 11 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский не смог создать единую политическую команду, считает политолог Константин Бондаренко.

Для украинских властей характерно отсутствие централизованной единой политики, сказал он. У Владимира Зеленского за время, что он находится на посту главы государства, так и не получилось сформировать команду, потому что на Украине власть выстраивается по принципу «групп влияния».

«Всегда были группы влияния, команды, которые между собой боролись за влияние на президента. То же происходит и сейчас», — отметил эксперт, рассуждая о выстраивании политики на Украине.

Исходя из результатов опроса центра «Социальный мониторинг», рейтинг правящей партии «Слуга народа» составляет 23,9%, всего на три процентных пункта обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая набирает популярность на Украине.

Ранее украинский журналист Владимир Синельников заявил, что попытка Киева обострить ситуацию в Донбассе обернется разгромом. Придется проводить досрочные выборы президента, чтобы спасти Украину. По мнению публициста, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова сейчас ненавязчиво продвигают на пост следующего главы государства, поэтому Разумков вполне может стать «приговором» для Зеленского.