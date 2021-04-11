Рэпер DMX перед смертью успел завершить работу над новым альбомом

Вашингтон, 11 апреля. Американский рэпер DMX незадолго до своей смерти записал новый альбом, в создании которого приняли участие многие его знаменитые коллеги.

Фанаты рэпера DMX после ухода из жизни кумира смогут послушать его новый альбом. Об этом рассказала менеджер исполнителя Даррин Дин в беседе с каналом Fox 5. Она сожалеет, что музыкант не застанет выход своей пластинки, которая получилась «особенной». В записи альбома приняли участие многие хип-хоп артисты — Спун Догг, Алиша Киз, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и даже Pop Smoke, которого убили в прошлом году.

«Жаль, что он уже этого не застанет. Но новый альбом будет особенным. Наверное, вы никогда не слышали такой музыки от DMX. Думаю, это один из лучших его альбомов, моментальная классика», — сказал Дин.

Когда именно поклонникам ждать выхода пластинки, пока неизвестно. Предположительно, альбом можно будет послушать уже в этом году.

Рэпер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого музыканта госпитализировали после сердечного приступа. Проблемы с сердцем предположительно возникли из-за передозировки наркотиками. В прошлом Симмонс неоднократно проходил лечение от зависимости, последний раз в 2019 году.