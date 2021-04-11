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Венесуэла оплатила половину вакцин COVAX, Каракас отправил помощь на Сент-Винсент

Венесуэла оплатила половину вакцин COVAX, правительство помогло Сент-Винсенту

В Тачире по подозрению в торговле людьми арестован полковник Национальной гвардии, в Баринасе поймали угонщика автомобилей, полицейские Маракайбо раскрыли своих коллег, торговавших оружием, правительство оплатило часть вакцин COVAX и отправило гуманитарную миссию на остров Сент-Винсент. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

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Западная Венесуэла

Арест полковника Нацгвардии

Национальная полиция Тачиры арестовала полковника Нацгвардии Родриго Салазара по подозрению в организации торговли людьми. Служащие правопорядка задержали в пригороде Сан-Кристобаля три автобуса с 80 пассажирами, которые возвращались на родину из Колумбии. Вскоре на место прибыл полковник Салазар, который заявил полицейским, что все возвращенцы являются военнослужащими и членами их семей.

В результате допроса пассажиров выяснилось, что они заплатили группе лиц от 70 до 80 долларов за человека за билеты до Каракаса и Валенсии без ПЦР-тестов. Кроме Салазара полиция также задержала четверых гражданских лиц, подозреваемых в организации трансфера. Пассажирам вернули их деньги и сделали тесты на коронавирус, после чего организовали транспорт до мест назначения.

Арест угонщика

В муниципалитете Карони, неподалеку от города Баринас, полиция арестовала члена банды угонщиков автомобилей «Исидрито» 36-летнего Оливера Мануэля Лосаду. Сотрудники также изъяли угнанный автомобиль Toyota Corolla, в котором нашли огнестрельное оружие калибра 4,5 мм.

Банда «Исидрито» орудует в близлежащих районах, угоняя транспортные средства под угрозой расправы с владельцами для дальнейшей перепродажи и разбора на запчасти.

Маленькая защитница

8-летняя девочка спасла свою глухонемую маму от насильника, позвонив в полицию. На женщину напал неизвестный мужчина, избив ее во дворе собственного дома в городе Эхидо. Глухонемая не могла позвать на помощь, однако ее дочь не растерялась и набрала номер полицейского участка. Нападавшего задержали, а полицейские поблагодарили ребенка за сообразительность.

Арест торговцев оружием

Источники в Twitter Сообщают об успешной операции полиции штата Сулия против банды торговцев оружием. В городе Маракайбо были задержаны пятеро мужчин, в том числе четыре сотрудника спецподразделения полиции, у которых изъяли три штурмовые винтовки AR15, три гранаты со слезоточивым газом, сотни патронов разного калибра и два бронированных автомобиля Ford Fortuner. Все четверо арестованных полицейских оказались детективами.

Здравоохранение

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая курирует борьбу с пандемией, заявила об оплате части вакцин против коронавируса, предоставляемых Боливарианской республике в рамках механизма ООН COVAX. Благодаря этому ООН и ПАОЗ предоставят Венесуэле 12 миллион доз препаратов для вакцинации 6 миллионов граждан (20% населения страны)

«Механизм COVAX позволит получить 11 374 400 доз для вакцинации 20% населения Венесуэлы. Стоимость вакцин составляет 119 999 920 долларов, мы перевели на счета организации 59,2 миллиона швейцарских франков, эквивалентных 64 миллионам долларов», - заявила Родригес.

Вице-президент уточнила, что правительство Николаса Мадуро самостоятельно выберет препарат, который будет одобрен для вакцинации населения, поскольку, по ее мнению, не все вакцины гарантируют защиту от бразильского штамма вируса. Ранее сообщалось, что ПАОЗ планирует предоставить Венесуэле вакцины AstraZeneca, которые не зарегистрированы Минздравом страны из-за тяжелых побочных эффектов.

Гуманитарные вопросы

Помощь пострадавшему соседу

Президент Николас Мадуро распорядился отправить к берегам островного государства Сент-Винсент и Гренадины корабль ВМС с 68 специалистами на борту для оказания гуманитарной помощи жителям главного острова архипелага. 8 апреля на Сент-Винсенте началось извержение вулкана Ла Суфриер, из-за чего власти страны эвакуировали более 45 тысяч жителей северных районов.

Представители Венесуэлы доставят на остров воду, еду и технические средства для ликвидации последствий катаклизма. В состав гуманитарной миссии вошли врачи, инженеры, спасатели и военные, часть из которых останется на Сент-Винсенте настолько, насколько это потребуется местным властям.

По сообщениям местного агентства по предупреждению стихийных бедствий (NEMO), над островом висит вулканическая туча, наблюдаются многочисленные молнии, гремит гром. Большинство населенных пунктов осталась без электричества и покрыты пеплом, а облако пепла накрыло соседние островные государства. По оценкам сейсмологов, извержение на Сент-Винсенте не собирается затихнуть в ближайшее время — жители постоянно слышал рокот и гул от «работающего» вулкана. Данные спутникового наблюдения показывают, что за пять часов Ла Суфриер выбросил три дымных шлейфа.

Пандемия коронавируса

За прошедшие сутки в Венесуэле было официально зафиксировано 1325 новых случаев заражения вирусом COVID-19. За день от осложнений скончались 20 венесуэльцев - все старше 57 лет. Больше всего заражений фиксируется в столичном Каракасе, Миранде и Ла-Гуайре.

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