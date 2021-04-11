Венесуэла оплатила половину вакцин COVAX, Каракас отправил помощь на Сент-Винсент

В Тачире по подозрению в торговле людьми арестован полковник Национальной гвардии, в Баринасе поймали угонщика автомобилей, полицейские Маракайбо раскрыли своих коллег, торговавших оружием, правительство оплатило часть вакцин COVAX и отправило гуманитарную миссию на остров Сент-Винсент. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Арест полковника Нацгвардии

Национальная полиция Тачиры арестовала полковника Нацгвардии Родриго Салазара по подозрению в организации торговли людьми. Служащие правопорядка задержали в пригороде Сан-Кристобаля три автобуса с 80 пассажирами, которые возвращались на родину из Колумбии. Вскоре на место прибыл полковник Салазар, который заявил полицейским, что все возвращенцы являются военнослужащими и членами их семей.

Resultó que en los tres autobuses viajaban 80 venezolanos que apenas acababan de regresar al país, los cuales llegaron por las trochas y a los que no les hicieron las pruebas rápidas para descartar el covid-19 - por @miperiodista

https://t.co/mMCfX2PCNr — Diario La Nación (@lanacionweb) April 10, 2021

В результате допроса пассажиров выяснилось, что они заплатили группе лиц от 70 до 80 долларов за человека за билеты до Каракаса и Валенсии без ПЦР-тестов. Кроме Салазара полиция также задержала четверых гражданских лиц, подозреваемых в организации трансфера. Пассажирам вернули их деньги и сделали тесты на коронавирус, после чего организовали транспорт до мест назначения.

Арест угонщика

В муниципалитете Карони, неподалеку от города Баринас, полиция арестовала члена банды угонщиков автомобилей «Исидрито» 36-летнего Оливера Мануэля Лосаду. Сотрудники также изъяли угнанный автомобиль Toyota Corolla, в котором нашли огнестрельное оружие калибра 4,5 мм.

En Bolívar fue arrestado un integrante del grupo delictivo “Isidrito” - https://t.co/my3e42imQ6 pic.twitter.com/sfaTZ7rmlE — ElPortal24 (@ElPortal24) April 11, 2021

Банда «Исидрито» орудует в близлежащих районах, угоняя транспортные средства под угрозой расправы с владельцами для дальнейшей перепродажи и разбора на запчасти.

Маленькая защитница

8-летняя девочка спасла свою глухонемую маму от насильника, позвонив в полицию. На женщину напал неизвестный мужчина, избив ее во дворе собственного дома в городе Эхидо. Глухонемая не могла позвать на помощь, однако ее дочь не растерялась и набрала номер полицейского участка. Нападавшего задержали, а полицейские поблагодарили ребенка за сообразительность.

Niña de 8 años salva a su mamá sordamuda de un agresor en Ejido, Mérida. La niña aviso a las autoridades policiales a través una llamada telefónica, comunicando que su madre, estaba siendo abusada físicamente por un sujeto. https://t.co/DQpMzxIaod — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) April 11, 2021

Арест торговцев оружием

Источники в Twitter Сообщают об успешной операции полиции штата Сулия против банды торговцев оружием. В городе Маракайбо были задержаны пятеро мужчин, в том числе четыре сотрудника спецподразделения полиции, у которых изъяли три штурмовые винтовки AR15, три гранаты со слезоточивым газом, сотни патронов разного калибра и два бронированных автомобиля Ford Fortuner. Все четверо арестованных полицейских оказались детективами.

#10Abr #Zulia



Según informe, efectivos de la GNB adscritos a la ZODI 11 detuvieron a 5 cuídanos por los delitos de porte ilícito y tráfico de armas, entre los detenidos se encuentran 4 funcionarios del CICPC.



Los efectivos militares se encontraban en labores de inteligencia pic.twitter.com/OzoB6TWBy9 — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 10, 2021

Здравоохранение

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая курирует борьбу с пандемией, заявила об оплате части вакцин против коронавируса, предоставляемых Боливарианской республике в рамках механизма ООН COVAX. Благодаря этому ООН и ПАОЗ предоставят Венесуэле 12 миллион доз препаратов для вакцинации 6 миллионов граждан (20% населения страны)

«Механизм COVAX позволит получить 11 374 400 доз для вакцинации 20% населения Венесуэлы. Стоимость вакцин составляет 119 999 920 долларов, мы перевели на счета организации 59,2 миллиона швейцарских франков, эквивалентных 64 миллионам долларов», - заявила Родригес.

#NACIONALES Venezuela pagó 50% de las vacunas contra el coronavirus del mecanismo Covax https://t.co/BOdKWIEthx — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) April 11, 2021

Вице-президент уточнила, что правительство Николаса Мадуро самостоятельно выберет препарат, который будет одобрен для вакцинации населения, поскольку, по ее мнению, не все вакцины гарантируют защиту от бразильского штамма вируса. Ранее сообщалось, что ПАОЗ планирует предоставить Венесуэле вакцины AstraZeneca, которые не зарегистрированы Минздравом страны из-за тяжелых побочных эффектов.

Гуманитарные вопросы

Помощь пострадавшему соседу

Президент Николас Мадуро распорядился отправить к берегам островного государства Сент-Винсент и Гренадины корабль ВМС с 68 специалистами на борту для оказания гуманитарной помощи жителям главного острова архипелага. 8 апреля на Сент-Винсенте началось извержение вулкана Ла Суфриер, из-за чего власти страны эвакуировали более 45 тысяч жителей северных районов.

Представители Венесуэлы доставят на остров воду, еду и технические средства для ликвидации последствий катаклизма. В состав гуманитарной миссии вошли врачи, инженеры, спасатели и военные, часть из которых останется на Сент-Винсенте настолько, насколько это потребуется местным властям.

En nombre del Presidente @NicolasMaduro, acompañamos a la Fuerza de Tarea Internacional Simón Bolívar, que zarpa rumbo a San Vicente y las Granadinas a bordo del buque de la Armada Bolivariana AB Goajira (T-63) ¡Venezuela tiende su mano amiga a un pueblo hermano que la necesita! pic.twitter.com/owQEOp81Mk — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) April 10, 2021

По сообщениям местного агентства по предупреждению стихийных бедствий (NEMO), над островом висит вулканическая туча, наблюдаются многочисленные молнии, гремит гром. Большинство населенных пунктов осталась без электричества и покрыты пеплом, а облако пепла накрыло соседние островные государства. По оценкам сейсмологов, извержение на Сент-Винсенте не собирается затихнуть в ближайшее время — жители постоянно слышал рокот и гул от «работающего» вулкана. Данные спутникового наблюдения показывают, что за пять часов Ла Суфриер выбросил три дымных шлейфа.

Ashfall in St. Vincent and the Grenadines today, mainly on the North Windward side of the island.#cdema #disastermanagement #disaster pic.twitter.com/JE0l4ieRfP — CDEMA (@cdemacu) April 10, 2021

Пандемия коронавируса

За прошедшие сутки в Венесуэле было официально зафиксировано 1325 новых случаев заражения вирусом COVID-19. За день от осложнений скончались 20 венесуэльцев - все старше 57 лет. Больше всего заражений фиксируется в столичном Каракасе, Миранде и Ла-Гуайре.