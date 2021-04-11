Египетские археологи обнаружили 3000-летний затерянный город. ФАН-ТВ

Раскопки египетских археологов во главе с Захи Хавассом начались еще в сентябре прошлого года. Находка получила название «Ослепительный Атон», она относится к периоду правления Аменхотепа III (более известного как Эхнатон), также как и во времена фараонов Тутанхамона и Эйе.

«Мы сделали одно из важнейших открытий на западном берегу Луксора. Это самый большой из найденных городов», — сообщил Хавасс.

Пока обнаружено лишь несколько районов, но ученые предполагают, что пески все еще скрывают большую часть города. Археологи обнаружили сохранившиеся улицы и дома, также были найдены скелеты, керамика, амулеты и другие древние артефакты.

«Мы думаем, что это место простиралось на запад, и, возможно, мы найдем новую информацию о Тутанхамоне. <...> Но точно мы это выясним лишь во время раскопок, которые начнутся в сентябре», — заявил археолог.

Район, где проходили раскопки, расположен между храмом Рамсеса III в Мединет-Абу и храмом Аменхотепа III на западном берегу Нила. Археологи надеются, что на территории обнаруженного города удастся обнаружить и храм Тутанхамона.