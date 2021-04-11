Добыча сланцевой нефти в США будет расти во втором квартале 2021 года

Вашингтон, 11 апреля. Количество операций по гидроразрыву пласта (ГРП) в Пермском бассейне США достигло рекорда за последние 12 месяцев, следует из отчета аналитической компании Rystad Energy.

Рекорд был достигнут в марте. Отмечается, что число завершенных скважин в регионе превысило необходимый уровень для поддержания добычи. По этой причине нефтедобыча в Пермском бассейне будет расти во втором квартале 2021 года, после чего, скорее всего, последует замедление к концу года. По данным аналитической компании, в марте было зарегистрировано 967 операций по гидроразрыву пласта. Пока что нет полных данных со спутников, поэтому не исключено, что за март произошло еще 97 операций.

Таким образом, окончательный подсчет составит 1064 скважины, и это превышает уровень активности января 2021 года на 6,5%. Одной из особенностей добычи сланцевой нефти в США является падение объемов в течение первых нескольких лет, что требует постоянного бурения новых скважин.

Минэнерго РФ ожидает уровня нефтедобычи без газового конденсата в 478 млн тонн в условиях ограничений ОПЕК+.