Топ-7 российских и советских фильмов про космос

Всемирный день авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. ФАН вспомнил самые яркие кинокартины российского и советского производства на тему освоения человеком космоса. В подборку попали фильмы как научно-фантастические, так и основанные на реальных событиях.

«Москва-Кассиопея» (1973)

Это советский научно-фантастический фильм режиссера Ричарда Викторова. Главный герой, Виктор Середа, — школьный авторитет по вопросам точных наук. Он рассказывает товарищам о своем проекте: полет к созвездию Кассиопее на космическом корабле «Заря». Мечта, скорее всего, так и осталась бы юношеской фантазией, если бы не появление таинственной личности. И.О.О. — так она себя представила — расшифровывается как исполняющий особые обязанности.

Скоро выясняется, что для полета в космос набирается команда из детей, но они должны быть младше 14 лет. Дело в том, что полет туда и обратно займет больше полувека, поэтому космонавты не должны состариться. И все прошло бы замечательно, если бы на корабль не пробрался лишний участник — хулиган Федя Лобанов, создавший суперклей.

«Отроки во Вселенной» (1974)

Картина продолжает историю первого фильма «Москва-Кассиопея». Звездолет «Заря» с юными космонавтами приближается к созвездию Кассиопее. Группа разведчиков совершает успешную посадку на планету Альфа. В это время оставшиеся на корабле земляне знакомятся с инопланетянами на орбитальной радиообсерватории. Командир рассказывает школьникам о катастрофе, погубившей планету Альфу. Дело в том, что созданные ее учеными роботы возомнили себя правителями. Они решили, что люди мешают развитию цивилизации и с помощью специальной процедуры стали лишать их чувств и эмоций. Подростки решают спасти планету Альфу.

«Большое космическое путешествие» (1975)

Картина снята по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й…» Главные герои — подростки Света, Саша и Федя. Действие фильма начинается с того, что ребята выигрывают конкурс на участие в космическом полете. Друзьям выпадает честь стать первыми космонавтами-детьми, первопроходцами. На корабле «Астра» команда отправляется в космическое путешествие. Но дети отправились не одни — с ними капитан Егор Калиновский. К несчастью, он заболевает во время полета и попадает в изолятор. Ребята вынуждены сами принимать отважные решения.

«Первые на луне» (2005)

Документальная драма рассказывает о группе журналистов, расследующих строго секретное дело. Они узнают интересные вещи: в 1938 году в СССР была создана первая ракета и были сделаны попытки отправить человека на Луну. Расследование в фильме настолько детально, что до конца картины остается непонятным, было ли оно на самом деле или все — лишь фантазия режиссера.

«Гагарин. Первый в космосе» (2013)

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и судьбе первого космонавта в истории.

В легендарную двадцатку первого отряда космонавтов попадают лучшие из лучших: их отбирали из трех тысяч летчиков-истребителей по всей стране. Но кто из них полетит первым — еще никто не знал. Все хотели стать первопроходцами в космосе, в равных условиях проявляя себя совершенно по-разному. Но по-настоящему достойным из них посчитали только одного.

«Салют-7» (2017)

Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным в истории космонавтики. Спасательная экспедиция, отправленная на станцию, превращается в опасное испытание. Космонавты понимают, что, скорее всего, они не смогут вернуться на Землю, так как им поручено провести первую в мире стыковку с 20-тонной станцией, которая неожиданно перестала отвечать на сигналы с Земли. Этот рискованный путь — единственный возможный. Экипаж должен не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его.

«Время первых» (2017)

В картине показаны события времен холодной войны между СССР и США, 60-е годы. Советский Союз вырывается в этой гонке вперед, подготавливая выход человека в открытый космос. За две недели тестовый корабль взрывается, но времени на выявление причин нет: лидерство уступать нельзя. Смельчаками, готовыми пожертвовать собой ради страны, стали опытный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, еще совсем «зеленый», но такой же смелый и решительный. В миссии все идет не по плану с самого начала. Космонавтам предстоит пройти множество испытаний, чтобы остаться в живых и исполнить долг перед Родиной.