«Просил за услуги 10 млн»: Олег Мельниченко уличил в продажности вице-мэра Пензы

Пенза, 12 апреля. Заместителя главы администрации города Пензы уличили в недобросовестном использовании должностных полномочий. Об этом в ходе заседания областного правительства заявил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко.

«Андрей Вячеславович, есть у вас один заместитель, я фамилию сейчас называть не буду, я потом вам ее скажу, который предлагал за свои услуги 10 миллионов рублей. Имеется диктофонная запись этого разговора», — обратился Мельниченко к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Врио губернатора заверил градоначальника, что все доказательства преступления его заместителя уже направлены в правоохранительные органы. Он призвал Андрея Лузгина отстранить подозреваемого в коррупции чиновника при первой же возможности.

«Я считаю, что этот человек не должен быть во власти, поэтому в максимально короткие сроки определитесь по нему и мне доложите», — резюмировал глава региона.

Ранее ФАН сообщал о задержании главы Пензенского района Сергея Козина, который был уличен в крупной взятке. В настоящий момент он арестован, расследование уголовного дела продолжается.