Донбасс сегодня: Киев испытывает новый беспилотник, СБУ готовит подрывы складов ВСУ

Донбасс, 11 апреля. Украинские войска бьют из минометов по поселкам в ДНР и ЛНР. Президент страны Владимир Зеленский наградил убийц мирных жителей. Спецназ СБУ готовит спецоперацию в Житомирской области. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. В минувшие сутки по четырем поселкам Донецкой Народной Республики открывался огонь из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике поселок Золотое-5 трижды обстрелян украинскими силовиками из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Калиново-Борщеватое в ЛНР обстреляно из 82-мм миномета.

Зеленский наградил солдат бригады ВСУ, убившей пенсионера в ДНР

На днях глава Украины Владимир Зеленский посетил зону Операции объединенных сил. Основные цели поездки — поднятие боевого духа личного состава вооруженных сил и проверка готовности передовых частей армии к «сдерживанию российской агрессии». Президент страны вручил государственные награды наиболее отличившимся в его понимании солдатам. Кадры чествования военных показали все украинские телеканалы, соблюдая при этом определенную конфиденциальность — фамилии и воинские части награжденных не раскрывались.

Важно отметить, что один из районов визита Зеленского — Марьинка, поселок городского типа к западу от Донецка. Данный населенный пункт находится под контролем 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием полковника Максима Марченко. Именно с позиций этой бригады украинский снайпер из состава этой же воинской части застрелил 22 марта текущего года 71-летнего пенсионера в пригороде Донецка, в поселке Александровка.

Получается, что Верховный главнокомандующий Украины как бы невзначай, но приветствует и поощряет преступные действия силовиков по убийству мирного населения Донбасса.

Отметим, против командира 28-й бригады прокуратурой ДНР возбуждено несколько десятков уголовных дел, подавляющее число из которых — по статье «Террористический акт».

Украинцы проведут испытания новых БПЛА и боеприпасов в зоне ООС

В зону ответственности восточной оперативно-тактической группировки ВСУ прибыли группы специалистов с завода «Маяк», сообщает разведка дончан. Представители завода-изготовителя доставили военным два беспилотных летательных аппарата типа «гексакоптер» (с шестью двигателями и подъемными пропеллерами) для проведения экспериментальных полетов. Вместе с БПЛА промышленники привезли и 24 экспериментальных боеприпаса типа РКГ-1600, разработанные для сброса с беспилотников.

Как сообщает разведка Народной милиции ДНР, все выше перечисленное будет использовано в рамках проведения полевых испытаний на линии боевого соприкосновения. Для этого привлечены солдаты 54-го разведывательного батальона ВСУ. В Донецке не исключили, что испытывать аппараты украинские силовики и разработчики будут на защитниках республики.

Спецназ СБУ готовит спецоперацию в Житомирской области

Спецназ Службы безопасности Украины готовит провокацию в Житомирской области, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей помощник министра МВД ЛНР, бывший полковник Народной милиции Виталий Киселев, позывной Коммунист. Офицер предупреждает о возможном подрыве украинскими спецслужбами армейских складов ВСУ в Житомирской области. Цель данной провокации — возложить ответственность на «сепаратистов» и в который раз выставить представителей непокорных республик недоговороспособными «террористами».