Русская крепость на Аляске будет воссоздана в Пензенской области

Пенза, 11 апреля. На родине известного российского морского офицера и исследователя Лаврентия Загоскина появится музей под открытым небом. Экспозиция будет выполнена в виде точной копии Михайловского редута — российско-американской торговой крепости, расположенной на Аляске.

Идея воссоздать в селе Николаевке Пензенской области фрагмент укрепления принадлежит региональному отделению Русского географического общества. Проект был поддержан региональным министерством культуры и туризма, а также Фондом Президентских грантов.

«Михайловский редут — это укрепленный торговый пост на Аляске, основанный Российско-Американской компанией в 1833 году. Экспедиция Загоскина базировалась в этом укрепленном российском форте, откуда он совершил свою легендарную экспедицию вглубь Аляски в середине 19-го века. Фрагмент редута будет воссоздан на малой родине Загоскина по сохранившимся эскизам, в составе которого будут созданы экспозиции, раскрывающие многогранную личность путешественника», — сообщили в пресс-службе регионального минтуризма.

Разработкой проекта Михайловского редута займется архитектурное бюро «ВЕЩЬ!», дизайнерские проекты которого применялись при реконструкциях центральных улиц и площадей города Пензы. О процессе работы над воссозданием укрепления корреспонденту ФАН рассказал основатель организации Антон Белов.

«Лаврентий Загоскин — это русский офицер, мореплаватель, путешественник и картограф, который исследовал Аляску. В Михайловском редуте он проживал некоторое время и оттуда осуществлял разные походы. В родном селе Загоскина мы уже ставили небольшой памятник с его барельефом. Теперь же в Николаевке будет еще и летний музей под открытым небом. Михайловский редут — это небольшая крепость на Аляске, в которой русские жили совместно с американцами. Даже сейчас на том месте есть небольшой городок. От самих укреплений в настоящее время не осталось ничего, кроме фотографий, по которым мы и будем воссоздавать точный исторический облик крепости. Там появятся фрагмент земляного вала, часовенка, жилой домик и так далее. Все будет выполнено из дерева, как и оригинал», — поделился собеседник.

Члены регионального отделения Русского географического общество выражают надежду, что воссозданный Михайловский редут станет новым значимым туристическим объектом региона, посвященным памяти известного русского исследователя. Благодаря открытию подобного музея о малой родине Лаврентия Загоскина станет известно не только в Пензенской области, но и по всей России.

Ранее ФАН сообщал, что на центральной улице Пензы могут появиться дизайнерские канализационные люки. Их неповторимый стиль был разработан группой местных дизайнеров с учетом историко-культурных особенностей региона.