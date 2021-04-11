Забаррикадировавшийся в номере гавайского отеля стрелок найден мертвым

Гонолулу, 11 апреля. Сотрудники полиции проверили номер отеля на Гавайях, где забаррикадировался вооруженный мужчина. В помещении был найден его труп. Согласно основной версии, он покончил с собой.

Инцидент произошел в отеле Kahala. Буйный гражданин заперся в номере и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Персонал и постояльцы быстро укрылись в безопасном месте, позднее их эвакуировали.

По неподтвержденной информации, стрелявшим мог быть военный моряк. Стражи порядка не пытались штурмовать гостиницу в надежде, что мужчина решит сдаться, сообщал ФАН.