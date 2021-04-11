Супруга возлюбленного актрисы Макеевой рассказала, как артистка увела мужа из семьи

Москва, 11 апреля. Законная супруга бизнесмена Романа Малькова Светлана в студии программы «Звезды сошлись» рассказала правду о взаимоотношениях актрисы Анастасии Макеевой с ее мужем.

Светлана приехала в Москву из Словении, где у нее остались четверо детей. По словам женщины, в последний раз она видела Малькова больше года назад. Предприниматель поехал в Россию, чтобы подписать какие-то документы, а потом началась пандемия коронавируса, границы закрыли, и он не смог вернуться домой.

Жена Малькова добавила, что дети очень скучают по отцу. Они ждали его возвращения, готовили подарки, но Роман каждый раз откладывал поездку.

«Супруг мне рассказал, что его познакомили со звездой Анастасией Макеевой, и он будет ей что-то строить за рекламу. Потом посмотрела, кто это, потому что не знала. Смотрю, он лайкает и комментирует ее фотографии», — поделилась Светлана.

Женщина добавила, что после знакомства с актрисой Роман полностью изменился. Раньше он был хорошим, семейным человеком, а сейчас стал просто чужим. Но больше всего Светлану оскорбил тот факт, что бизнесмен сделал предложение Макеевой, хотя еще состоит в законном браке. В студии «Звезды сошлись» продемонстрировали свидетельство о браке. По мнению Светланы, Макеева не только увела ее мужа, но и лишила четверых детей родного отца.

Присутствовавшие в студии гости — Лариса Рубальская и Алана Мамаева осудили Макееву за «кражу» чужого супруга. Но таким разлучницам, как она, не светит ничего хорошего, уверены звезды.